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29.12.2019,  
12:21
Текст:  Антон Валагин

На атомных подлодках "Борей" установили осиновые бани

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Моряки из экипажей стратегических подводных ракетоносцев типа "Борей" в свободное от вахты время могут попариться в бане.

- Баня ракетоносца рассчитана на трех-четырех человек. Сделана она из осины. Под воздействием напряжений, которые испытывает корпус подлодки, обшивка из дерева хвойных пород быстро разрушится, а осина выдерживает большие нагрузки, - рассказал ТАСС Виталий Буковский, начальник мебельного цеха предприятия "Севмаш", где собирают атомоходы.

Фото: Пресс-служба ЗВО по Балтфлоту
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АПЛ типа "Борей" вооружены баллистическими ракетами "Булава" и входят в морскую составляющую ядерной триады РФ. Сейчас в строю три подлодки этого типа: одна служит на Северном флоте, две - на Тихоокеанском. Четвертый ракетоносец серии, "Князь Владимир", успешно завершил программу государственных испытаний. Еще четыре корабля строятся.

Каждый "Борей" состоит из 1,3 миллиона узлов и механизмов, общий вес металлических деталей 17 тысяч тонн - это в полтора раза больше веса Эйфелевой башни. Протяженность трубопроводов и кабелей 170-метрового корабля 109 и 600 километров, соответственно, рассказали на "Севмаше".

Штатные бани впервые появились на гигантских АПЛ типа "Акула" - за комфорт моряки прозвали подлодку "Плавучим "Хилтоном". Помимо обшитой дубом сауны, на борту "Акулы" имеется солярий, живой уголок, спортзал и плавательный бассейн.

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