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Началась работа над "Дэдпулом 3"

Новости
    29.12.2019, 13:57
Текст:   Олег Усков

Актер Райан Рейнольдс, исполнитель роли болтливого наемника Дэдпула подтвердил, что работы над третьей частью разухабистого кинокомикса уже ведутся.

Фото: kinopoisk.ru
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Реплика Райна прозвучала на шоу "В эфире с Келли и Райаном". При этом актер заявил, что вся команда на борту и они "вдруг попали в высшую лигу". Что Рейнольдс находит "некоторым сумасшествием".

Никаких намеков на сюжет "триквела" артист не выдал.

Первый "Дэдпул" вышел в 2016-м, заработав 783 миллиона при бюджете в 58, второй - в 2018-м, 785 миллионов.

Дэдпул, в миру - Уэйд Уилсон, дебютировал в комиксах Marvel в 1991-м, в серии "Новые мутанты". Дэдпул, как и Росомаха, - жертва программы "Оружие Икс", которая сделала Уэйда бессмертным, но изрядно перекосила психику. В 1997-м стартовала сольная серия Дэдпул-комиксов.

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