Названа дата премьеры второго сезона "Мандалорца"

Джон Фавро, создатель крайне тепло встреченного сериала вселенной "Звездных войн" "Мандалорец", обозначил в своем Twitter сроки выхода второго сезона шоу - осень 2020 года.

Проиллюстрировав твит фото фигурки свинообразного гаморреанца - из тех, что служили секьюрити у брюхонога Джаббы Хата. Их вид, происходящий с планеты джунглей Гаморр, известен, напомним, своим энтузиазмом по части насилия и гипертрофированной воинственностью.

Никаких подробностей по сюжету нового сезона нет.

Наш отзыв на стартовый сезон сериала - здесь.

Мандалорцы (мандалориане, мандо'аде - "дети Мандалора") - кочевой народ воинов, сообщество разумных существ - вне зависимости от их расы или пола. После того, как раса таунгов обосновалась на одной планете Внешнего Кольца, она обрела второе название "мандалорцы" - в честь своего лидера Мандалора. Именем которого нарекли и планету. Это же - титул ее последующих лидеров. В основе традиций - культ войны как источника славы.