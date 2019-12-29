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Названа дата премьеры второго сезона "Мандалорца"

Новости
    29.12.2019, 13:05
Текст:   Олег Усков

Джон Фавро, создатель крайне тепло встреченного сериала вселенной "Звездных войн" "Мандалорец", обозначил в своем Twitter сроки выхода второго сезона шоу - осень 2020 года.

Проиллюстрировав твит фото фигурки свинообразного гаморреанца - из тех, что служили секьюрити у брюхонога Джаббы Хата. Их вид, происходящий с планеты джунглей Гаморр, известен, напомним, своим энтузиазмом по части насилия и гипертрофированной воинственностью.

Никаких подробностей по сюжету нового сезона нет.

Наш отзыв на стартовый сезон сериала - здесь.

Мандалорцы (мандалориане, мандо'аде - "дети Мандалора") - кочевой народ воинов, сообщество разумных существ - вне зависимости от их расы или пола. После того, как раса таунгов обосновалась на одной планете Внешнего Кольца, она обрела второе название "мандалорцы" - в честь своего лидера Мандалора. Именем которого нарекли и планету. Это же - титул ее последующих лидеров. В основе традиций - культ войны как источника славы.

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