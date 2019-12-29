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Рубрика: Власть

Общественные фонды просят поправить порядок посещения реанимаций

Текст: Ирина Невинная
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости

Представленный на общественное обсуждение проект приказа Минздрава России о порядке посещения отделений реанимации родственниками находящихся там больных, может ухудшить соблюдение прав пациентов и ограничить доступ к ним со стороны близких. Об этом заявила учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера", руководитель проекта ОНФ "Регион Заботы" Нюта Федермессер.

Фото: Facebook.com / @federmesser
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Федеральный закон "Об охране здоровья граждан в РФ" гарантирует возможность посещения больных людей членами семьи и законными представителями, и во многих медицинских учреждениях этот вопрос административно урегулирован. В то же время, пока нет утвержденных Минздравом общих требований к организации таких посещений, руководители больниц действуют в соответствии с собственными представлениями, а потому беспрепятственно находиться с пациентом в реанимационном отделении возможно далеко не везде.

При подготовке проекта приказа Минздрава, по мнению Нюты Федермессер, не учтено несколько важных моментов. Так, при определении режима посещений говорится, что они могут быть ограничены в ночное "или иное" время. Понятно, что обстоятельства могут быть разными: например, может потребоваться соблюдение противоэпидемического режима. Или больному могут проводиться экстренные медицинские манипуляции, - в таких условиях чье-либо присутствие рядом может элементарно помешать действиям реанимационной бригады. Значит, нужно детально прописать, кто и каким образом учитывает такие обстоятельства, чтобы ограничения не были избыточными.

"В проекте приказа нечетко сформулировано, кто должен учитывать обстоятельства, связанные с состоянием пациента, соблюдением противоэпидемического режима и прочее. Кроме того, непонятно, кто вообще должен соблюдать Общие требования посещений. Если согласно данному документу для посещения пациента не требуется разрешение лечащего врача или иного должностного лица, то кто будет это учитывать?", - отметила Федермессер.

Фото: Евгений Самарин/ РИА Новости
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Кроме того, по ее мнению, остается актуальным вопрос нахождения родных рядом с пациентами в критическом состоянии. "Было бы гуманно разрешить круглосуточное посещение таких пациентов с согласия руководителя структурного подразделения, а в его отсутствие - дежурного врача", - отмечают в фонде помощи хосписам "Вера". По сути, это дало бы возможность умирающему провести последние часы жизни при поддержке родных.

Еще один спорный момент в проекте приказа: если ограничить круг посетителей исключительно родственниками или законными представителями, из правового поля выпадут люди, формально родственниками не являющиеся. Например, гражданские мужья и жены навестить родного человека не смогут.

В фонде "Вера" сообщили, что совместно с другими благотворительными организациями готовят официальные предложения для внесения поправок в проект приказа. Общественное обсуждение документа должно продлиться до 3 января 2020 года.

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