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29.12.2019 01:56
Рубрика: Власть

Полномочия по ветеринарному надзору переданы на федеральный уровень

Текст: Алена Узбекова
С 1 января 2020 года полномочия по проверкам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые работают с животноводческой продукцией, закрепляются исключительно на федеральном уровне.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

То есть, прийти с проверкой на предприятие, которое занимается содержанием или убоем животных, а также переработкой и реализацией мясной, молочной или рыбной продукции с 2020 года сможет только инспектор территориального управления Россельхознадзора. У инспекторов региональных ветслужб больше такого права не будет. Закон о ветеринарном надзоре подписан президентом России 28 декабря 2019 года.

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В правительстве отмечают, что новый закон должен исправить негативные последствия административной реформы 2004 года, которая привела к раздробленности системы государственного ветеринарного надзора.

Раньше проверять предприятие могли как региональные, так и федеральные инспекторы. Очевидно, что функции этих двух ветвей дублировались и создавали чрезмерную нагрузку на бизнес.

Кроме того, каждый регион мог разработать свое положение о ветеринарном надзоре, по сути, вписать в него все, что угодно. И этот процесс был неподконтрольным. Скрывались факты распространения заразных болезней. Несвоевременно исключалась из оборота небезопасная для здоровья людей животноводческая продукция.

Федеральные органы работают в рамках прозрачной и известной всем нормативной базы, отмечают в Россельхознадзоре. В случае с федеральным ветеринарным инспектором - в рамках федерального закона о ветеринарии. Поэтому для контроля и принятия решений теперь определены четкие, общие для всех стандарты. "Но нужно понимать, что новый закон не лишает региональные ветслужбы всех полномочий. Региональные службы оставляют за собой все прежние функции, за исключением права проверок, которым наделяются федеральные органы - инспекторы территориальных управлений Россельхознадзора", - отметила Татьяна Балагула.

Фото: iStock
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На предприятиях будут проверять соблюдение требований техрегламентов, например, о безопасности пищевой продукции. Кроме того, если на предприятии есть производственная лаборатория, федеральный инспектор сможет ознакомиться с протоколами исследований.

По данным Россельхознадзора, с нового года ведомство получило полномочия по проверкам более чем 230 тысяч региональных предприятий, к ним добавляются еще более 250 тысяч объектов федерального надзора. Ресурсов для проверок такого количества объектов у Россельхознадзора достаточно, уверяют в ведомстве. Большая часть работы будет проводиться с использованием информационной системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", обеспечивающей прослеживаемость продукции, соответственно будет выполняться оперативно.

Следующий этап укрепления вертикали ветеринарного надзора и повышения биологической безопасности - принятие поправок в закон о ветеринарии, которые обеспечат маркировку и учет домашних и сельскохозяйственных животных. Закон до конца 2019 года может быть внесен в Государственную Думу.

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