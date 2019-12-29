Певец Рома Жуков и его спутница задержаны за пьяный дебош в Якутии

Сотрудники правоохранительных органов привлекли к административной ответственности мужчину и женщину, которые "вели себя некорректно" в аэропорту Якутии. Кроме того, мужчина полицейских нецензурно оскорбил. О чем передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Российской Федерации Ирину Волк.

При этом источник в органах уточнил: речь идет о 52-летнем певце Роме Жукове, одной из главных отечественных звезд девяностых, и его 27-летней спутнице.

"Сотрудниками Северо-Восточного линейного управления МВД к административной ответственности привлечены мужчина и женщина, которые в состоянии алкогольного опьянения некорректно вели себя в зоне досмотра аэропорта Нерюнгри", - рассказала Волк.

Добавив: дебоширов доставили в пункт полиции, где при оформлении протокола мужчина "в присутствии свидетелей стал оскорблять грубой нецензурной бранью сотрудника полиции", на замечания при этом не реагируя.

В отношении правонарушителей составили административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ - "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Проводится проверка.

Роман Жуков родился в 1967 году в городе Орёл. Экс-участник группы "Мираж". Дебютный сольный альбом записал в 1988-м. Прославлен песней "Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики".