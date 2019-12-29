В Вологодской области четыре человека погибли в лобовом ДТП

В Вологодской области четыре человека стали жертвами лобового дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла в ночь на 29 декабря на 676 километре трассы Москва - Архангельск в Верховажском районе.

По предварительным данным УМВД России, водитель Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan Almera, пишет РИА Новости. В результате погибли четыре человека из Nissan. Это 22-летний молодой человек, находившийся за рулем, а также трое пассажиров: 22-летняя девушка, 44-летняя женщина и еще один мужчина, чья личность не установлена.

Отмечается, что водитель Ford и его пассажир были направлены в больницу на обследование.