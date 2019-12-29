В Краснодаре скончался солист Музыкального театра Владимир Генин

В Краснодаре в возрасте 91 года скончался известный солист Музыкального театра и Краснодарского творческого объединения "Премьера" Владимир Генин. Об этом сообщили в администрации Краснодара.

В оперетте (Краснодарском Музыкальном театре) Владимир Генин пел более 50 лет, на его счету около 200 ролей. В том числе, он играл таких персонажей как графа в "Цыганском бароне", князя Орловского в "Летучей мыши", Мистера Икса в "Принцессе цирка".

Владимир Генин являлся одним из самых известных исполнителей краснодарской сцены, был заслуженным артистом РСФСР, героем Труда Кубани и Почетным гражданином Краснодара. Настоящее имя Владимира Бониславовича - Пиотух. Для сцены артист взял творческий псевдоним Генин, под которым и стал известен в Краснодаре, куда переехал в 1959 году из Свердловской области. Владимир Пиотух также являлся участником Великой Отечественной войны.

Соболезнования родным и близким артиста выразили мэр Краснодара Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко.

- Владимир Генин - огромная величина и действительно легенда краснодарской сцены, Почетный гражданин нашего города, - подчеркнул глава кубанской столицы Евгений Первышов. - Совершенно потрясающий человек, ветеран Великой Отечественной, который после Победы свою жизнь посвятил сцене, и большую ее часть - Краснодару. Это большая утрата. И огромная потеря для всех любителей оперетты и поклонников его таланта, для коллектива творческого объединения "Премьера" и всего города.

Последние 20 лет тенор Владимир Генин служил в театре ветеранов творческого объединения "Премьера".

Прощание с артистом состоится в понедельник, 30 декабря в здании Музыкального театра в Краснодаре.