На Ямале мэр города под Новый год таксует и раздает подарки

В Губкинском, небольшом городе на Ямале, что в 200 километрах от северного полярного круга, глава города и двое депутатов под Новый год сговорились, надели костюмы Дедов Морозов и сели за руль такси. Представьте картину, заказываете машину, она подъезжает, а там - Дед Мороз. Он не только довозит вас бесплатно, но еще и в конце поездки вручает подарок.

Кто-то сразу догадывался, что за рулем мэр города, кто-то от души смеялся, когда водитель снимал бороду. В Дедов Морозов на время перевоплотились глава города Андрей Гаранин, депутат Законодательного собрания Ямала Виктор Казарин и депутат Гордумы Ирек Насыров. Как сообщили "РГ" в администрации города, таким "сказочным" образом они решили добавить горожанам праздничного настроения. Причем, за руль они сели не просто так. Во время пути болтали не о погоде, а дотошно расспрашивали пассажиров, как они оценивают развитие города, узнавали пожелания на перспективу.

- Очень хотелось создать жителям особое новогоднее настроение! К концу года у всех на работе напряженный период- итоги года, отчеты - нужно было порадовать губкинцев! Я с большим удовольствием пообщался с горожанами, при этом сделал выводы для себя и на перспективу. Постараюсь, в новом году решить проблемы людей, о которых они мне рассказали в пути, -пообещал глава Губкинского Андрей Гаранин.

Жителям инициатива явно понравилась. Ролик на странице мэра в instagram всего за три часа набрал 90 комментариев и более 2000 просмотров.

- Эта поездка мне точно надолго запомнится! Первый раз в моей жизни такое. Деда Мороза узнала, конечно. Это глава города! Я сразу решила задать все вопросы, которые у меня были. По дорогам, медицинскому обслуживанию, и надеюсь,что "Дед Мороз" все желания выполнит, -поделилась впечатлениями пассажирка и жительница Губкинского Татьяна Борисова.