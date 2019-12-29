Российская лыжница Непряева стала третьей в спринте в рамках "Тур де Ски"

Россиянка Наталья Непряева стала третьей в спринте свободным стилем, который прошел в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". Наша лыжница уступила победительнице - словенке Анамарии Лампич - 0,47 секунды. Второй стала норвежская спортсменка Майкен Касперсен Фалла.

По итогам двух гонок именно Наталья Непряева возглавляет общий зачет "Тур де Ски". Она опережает Лампич и Терезу Йохауг, сообщает ТАСС.

Отметим, что у мужчин в аналогичной дисциплине россияне остались вне призовой тройки. Глеб Ретивых - лучший из россиян - финишировал четвертым. Первым стал Йоханнес Клебо из Норвегии, второе место у итальянца Федерико Пеллегрино, а замкнул тройку француз Ришар Жув.

Многодневка "Тур де Ски" завершится 5 января. Следующие гонки пройдут в Италии уже в ближайший вторник.