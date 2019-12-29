В Мексике шесть человек погибли при вооруженном нападении на АЗС

В мексиканском штате Гуанахуато шесть человек стали жертвами вооруженного нападения на посетителей автозаправочной станции. Еще пятеро получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Атака произошла около трех часов ночи, сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Milenio. Очевидцы утверждают, что нападавшие, прибыли на нескольких автомобилях и открыли огонь по людям на АЗС. После этого они скрылись. Сейчас на месте ЧП работают агенты министерства общественной безопасности. Ведутся поиски стрелков.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США. В этом году в Мексике совершено более 32,6 тысячи убийств.