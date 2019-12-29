В списке самых популярных французов политиков нет

Французы считают певца и композитора Жан-Жака Гольдмана, а также актрису Софи Марсо самыми популярными соотечественниками в 2019 году. Таков итог опроса, проведенного службой IFOP и опубликованного сегодня в парижской газете "Журналь дю диманш". Что касается политиков, то их в списке не оказалось.

Судя по всему, дело здесь в том, что впервые за 30 лет газета решила пойти по пути "гендерного равенства", разделив прежний Top-50 на два Тор-25. Первый - мужской, а другой - женский.

Если учесть, что действующие политики - будь то нынешний президент Эмманюэль Макрон или два его предшественника в Елисейском дворце - практически никогда не поднимались выше 30 места в рейтинге предпочтений французов, то нынешний результат вполне закономерен.

Напомню, что лишь накануне президентских выборов 1988 года в то время кандидаты на высший в Пятой республике пост Франсуа Миттеран и Жак Ширак удосужились чести войти в число 15-ти "популярнейших" граждан. Тогда победу одержал социалист Миттеран, тем самым получив право на второй срок в Елисейском дворце, а Жаку Шираку пришлось ждать семь лет прежде, чем добиться победы в президентской гонке.

Что касается Жан-Жака Гольдмана, то он на протяжении ряда лет возглавляет список популярности, только изредка уступая "вершину" тому или иному новому любимцу публики, как это уже было трижды в случае с актером Омаром Си, которого публика узнала по ленте "Неприкасаемый" (в российском прокате она шла как "1+1").

Так чем ныне 68-летний певец, обосновавшийся ныне с семьей в Лондоне, завоевал сердца французов? Не только многочисленными песнями, вошедшими в "золотой фонд" французской эстрады, но и активной благотворительной деятельностью. В частности, он был одним из организаторов ежегодных концертов с участием самых видных французских артистов с целью сбора средств для "Ресторанов сердца" - сети столовых для бедняков. Кстати, второе место в мужском ТОР-25 - у уже упомянутого и весьма симпатичного Омара Си, а третье у комика Дени Буна. В этом списке также фигурируют и другое киноактеры - неувядаемый Жан-Поль Бельмондо, Жан Рено. Есть и новичок - рэпер Сопрано, завоевавший сердца публики в основном благодаря участию в жюри телепроекта "Голос".

Среди дам помимо упомянутой "царицы горы" Софи Марсо много и других актрис, в том числе Марион Котийяр, Жозиан Баласко, а также певица Ванесса Паради.