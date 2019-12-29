Захарова объяснила причины выхода США из ряда международных соглашений

Выходя из соглашений, Вашингтон минимизирует те правовые рамки, которые сковывают его действия на международной площадке. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, приведя в пример Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Раньше военно-политическая сфера стояла особняком, и на нее нельзя было повлиять лишь резкими заявлениями, пояснила дипломат в эфире программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24". По словам Захаровой, это были столповые вещи и документы, которые долго вырабатывались и долго сохранялись. Однако сегодня даже они становятся жертвой сиюминутной конъюнктуры.

США посчитали важным для себя минимизировать те правовые рамки, которые сковывали их действия, разорвав договоренности по ЮНЕСКО и климатическому соглашению. Это же коснулось СВПД, Ирана и всего блока, связанного с ограничением вооружений, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя МИД.

Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что у Москвы есть к Вашингтону вопросы о том, как выполняются отдельные положения договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Он также напомнил, что срок действия договора истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать. По словам Фомина, отсутствие официальной позиции Вашингтона по данному вопросу создает дополнительную неопределенность в сфере контроля над ядерными вооружениями.