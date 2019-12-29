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Рубрика: Власть

Захарова объяснила причины выхода США из ряда международных соглашений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Выходя из соглашений, Вашингтон минимизирует те правовые рамки, которые сковывают его действия на международной площадке. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, приведя в пример Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

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Раньше военно-политическая сфера стояла особняком, и на нее нельзя было повлиять лишь резкими заявлениями, пояснила дипломат в эфире программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24". По словам Захаровой, это были столповые вещи и документы, которые долго вырабатывались и долго сохранялись. Однако сегодня даже они становятся жертвой сиюминутной конъюнктуры.

США посчитали важным для себя минимизировать те правовые рамки, которые сковывали их действия, разорвав договоренности по ЮНЕСКО и климатическому соглашению. Это же коснулось СВПД, Ирана и всего блока, связанного с ограничением вооружений, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя МИД.

Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что у Москвы есть к Вашингтону вопросы о том, как выполняются отдельные положения договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Он также напомнил, что срок действия договора истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать. По словам Фомина, отсутствие официальной позиции Вашингтона по данному вопросу создает дополнительную неопределенность в сфере контроля над ядерными вооружениями.

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