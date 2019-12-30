"Аэрофлот" проведет новогодний розыгрыш сертификатов на перелет

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" по традиции в новогоднюю ночь разыграет среди своих пассажиров сертификаты на подарочный бесплатный перелет.

Как сообщили в компании, в традиционном розыгрыше сертификатов примет участие 31 рейс. Перечень был сформирован не случайно. В него включены воздушные суда, которые будут находиться в горизонтальном полете именно в 00:00 по московскому времени с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года.

"Праздничный розыгрыш сертификатов в новогоднюю ночь стал уже доброй традицией "Аэрофлота", - сообщили в компании. - Акция проводится ежегодно и неизменно пользуется популярностью среди пассажиров".

Организаторы уточнили, что победители розыгрыша получат сертификаты на подарочный перелет туда - обратно экономическим классом на одного человека в любую точку мира. Действие каждого сертификата распространяется на регулярные рейсы авиакомпании в период с 1 января по 31 декабря 2020 года. То есть воспользоваться ими победители смогут в течение всего 2020 года.

В новогоднем розыгрыше примут участие пассажиры всех классов обслуживания, которые встретят Новый год в полете. Это рейсы в США, Турцию, Китай, Японию и по другим направлениям.

"Кроме того, всех пассажиров на борту новогодних рейсов будут угощать шампанским и шоколадными конфетами", - добавили в "Аэрофлоте".

Полный перечень новогодних рейсов, пассажиры которых примут участие в розыгрыше, выглядит так (время вылета указано местное):