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30.12.2019 12:26
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" проведет новогодний розыгрыш сертификатов на перелет

Текст: Анастасия Камзолова
Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" по традиции в новогоднюю ночь разыграет среди своих пассажиров сертификаты на подарочный бесплатный перелет.

Как сообщили в компании, в традиционном розыгрыше сертификатов примет участие 31 рейс. Перечень был сформирован не случайно. В него включены воздушные суда, которые будут находиться в горизонтальном полете именно в 00:00 по московскому времени с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года.

"Праздничный розыгрыш сертификатов в новогоднюю ночь стал уже доброй традицией "Аэрофлота", - сообщили в компании. - Акция проводится ежегодно и неизменно пользуется популярностью среди пассажиров".

Организаторы уточнили, что победители розыгрыша получат сертификаты на подарочный перелет туда - обратно экономическим классом на одного человека в любую точку мира. Действие каждого сертификата распространяется на регулярные рейсы авиакомпании в период с 1 января по 31 декабря 2020 года. То есть воспользоваться ими победители смогут в течение всего 2020 года.

В новогоднем розыгрыше примут участие пассажиры всех классов обслуживания, которые встретят Новый год в полете. Это рейсы в США, Турцию, Китай, Японию и по другим направлениям.

"Кроме того, всех пассажиров на борту новогодних рейсов будут угощать шампанским и шоколадными конфетами", - добавили в "Аэрофлоте".

Полный перечень новогодних рейсов, пассажиры которых примут участие в розыгрыше, выглядит так (время вылета указано местное):

Номер рейса

Направление

Время вылета

SU0101

Нью-Йорк - Москва

13:25

SU0102

Москва - Нью-Йорк

15:05

SU0106

Москва - Лос-Анджелес

12:00

SU0151

Гавана - Москва

14:35

SU0204

Москва - Пекин

21:20

SU0208

Москва - Шанхай

19:55

SU0212

Москва - Гонконг

19:35

SU0220

Москва - Гуанчжоу

19:35

SU0232

Москва - Нью-Дели

19:50

SU0250

Москва - Сеул

20:45

SU0260

Москва - Токио

19:55

SU0270

Москва - Бангкок

19:20

SU0272

Москва - Бангкок

21:30

SU0274

Москва - Пхукет

20:55

SU0290

Москва - Ханой

20:10

SU0524

Москва - Дубай

18:45

SU1406

Москва - Екатеринбург

21:25

SU1416

Москва - Екатеринбург

23:05

SU1430

Москва - Барнаул

21:35

SU1480

Москва - Красноярск

20:45

SU1510

Москва - Сургут

22:05

SU1548

Москва - Новосибирск

21:05

SU1762

Москва - Омск

22:10

SU2134

Москва - Стамбул

21:45

SU2349

Гамбург - Москва

22:00

SU2549

Тенерифе - Москва

18:15

SU0279

Пхукет - Москва

22:55

SU0320

Москва - Мале

22:45

SU1502

Москва - Тюмень

23:25

SU1314

Москва - Минеральные Воды

22:35

SU1322

Москва - Мурманск

22:25
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