"Аэрофлот" проведет новогодний розыгрыш сертификатов на перелет

Как сообщили в компании, в традиционном розыгрыше сертификатов примет участие 31 рейс. Перечень был сформирован не случайно. В него включены воздушные суда, которые будут находиться в горизонтальном полете именно в 00:00 по московскому времени с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года.
"Праздничный розыгрыш сертификатов в новогоднюю ночь стал уже доброй традицией "Аэрофлота", - сообщили в компании. - Акция проводится ежегодно и неизменно пользуется популярностью среди пассажиров".
Организаторы уточнили, что победители розыгрыша получат сертификаты на подарочный перелет туда - обратно экономическим классом на одного человека в любую точку мира. Действие каждого сертификата распространяется на регулярные рейсы авиакомпании в период с 1 января по 31 декабря 2020 года. То есть воспользоваться ими победители смогут в течение всего 2020 года.
В новогоднем розыгрыше примут участие пассажиры всех классов обслуживания, которые встретят Новый год в полете. Это рейсы в США, Турцию, Китай, Японию и по другим направлениям.
"Кроме того, всех пассажиров на борту новогодних рейсов будут угощать шампанским и шоколадными конфетами", - добавили в "Аэрофлоте".
Полный перечень новогодних рейсов, пассажиры которых примут участие в розыгрыше, выглядит так (время вылета указано местное):
|
Номер рейса
|
Направление
|
Время вылета
|
SU0101
|
Нью-Йорк - Москва
|
13:25
|
SU0102
|
Москва - Нью-Йорк
|
15:05
|
SU0106
|
Москва - Лос-Анджелес
|
12:00
|
SU0151
|
Гавана - Москва
|
14:35
|
SU0204
|
Москва - Пекин
|
21:20
|
SU0208
|
Москва - Шанхай
|
19:55
|
SU0212
|
Москва - Гонконг
|
19:35
|
SU0220
|
Москва - Гуанчжоу
|
19:35
|
SU0232
|
Москва - Нью-Дели
|
19:50
|
SU0250
|
Москва - Сеул
|
20:45
|
SU0260
|
Москва - Токио
|
19:55
|
SU0270
|
Москва - Бангкок
|
19:20
|
SU0272
|
Москва - Бангкок
|
21:30
|
SU0274
|
Москва - Пхукет
|
20:55
|
SU0290
|
Москва - Ханой
|
20:10
|
SU0524
|
Москва - Дубай
|
18:45
|
SU1406
|
Москва - Екатеринбург
|
21:25
|
SU1416
|
Москва - Екатеринбург
|
23:05
|
SU1430
|
Москва - Барнаул
|
21:35
|
SU1480
|
Москва - Красноярск
|
20:45
|
SU1510
|
Москва - Сургут
|
22:05
|
SU1548
|
Москва - Новосибирск
|
21:05
|
SU1762
|
Москва - Омск
|
22:10
|
SU2134
|
Москва - Стамбул
|
21:45
|
SU2349
|
Гамбург - Москва
|
22:00
|
SU2549
|
Тенерифе - Москва
|
18:15
|
SU0279
|
Пхукет - Москва
|
22:55
|
SU0320
|
Москва - Мале
|
22:45
|
SU1502
|
Москва - Тюмень
|
23:25
|
SU1314
|
Москва - Минеральные Воды
|
22:35
|
SU1322
|
Москва - Мурманск
|
22:25