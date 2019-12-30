Аналог российской С-400 в "Игре престолов" назвали в США

В США провели параллели между оружием фэнтезийного мира "Игры престолов" и современным вооружением

Обозреватель издания The National Interest Себастьян Роблин разглядел в киносаге "Игра престолов" практически все виды современных видов войск и оружия.

Так, по его мнению, легкая конница датракийцев по своим возможностям напоминает танки M1 Abrams. Элитные воины Безупречные - морская пехота США, а "зеленый огонь" - тактическое ядерное оружие.

Многие, замечает он, сравнивают с ядерным оружием драконов, но это неточная аналогия. Все-таки использовали их в основном на поле битвы, а не для уничтожения городов. Нельзя их назвать и абсолютно неуязвимыми - при хорошей огневой поддержке чудищам давали отпор.

Так что правильней было сравнить с новейшими американскими истребителями-невидимками F-35. "Они способны лучше, чем их противники, осматривать поля сражений, и сами выбирать место и время сражения, используя оружие дальнего действия, оставаясь вне зоны ответного огня".

Не обошлось, конечно, и без России. Ей традиционно для американских СМИ отвели роль главного зла - армии нежити под предводительством Короля ночи. Его копье с магической системой наведения ничто иное, как ЗРК С-400, считает автор.

Именно этим оружием он сражает дракона и наносит тем самым "катастрофические 33 процента потерь военно-воздушным силам Дейенерис".

"Сегодня США озабочены аналогичной угрозой, создаваемой передовыми ракетными системами класса "земля-воздух", такими как российская C-400, которая теоретически может поражать относительно более крупные цели на расстоянии до 250 миль", - заключает автор.