Постановление правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2019 года № 245-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Кабардино-Балкарской Республике за III квартал 2019 г."

Новости

Москвичей предупредили о сильном ветре, снеге и метели 11:00
В Подмосковье на улице найден раздетый ребенок 10:49
Осужден ученый, создавший трансгенных близнецов, устойчивых к ВИЧ 10:44
"Почта России" продолжает доставлять письма Деду Морозу 10:39
Для скандального памятника героям ВОВ в Приамурье выбрали рисунок 10:38
Названы самые обсуждаемые фильмы и сериалы 2019 года 10:36
Новосибирское метро в новогоднюю ночь будет работать до трех часов 10:34
Коммунальные службы Москвы в новогодние праздники будут работать круглосуточно 10:30
В Сочи начал работать краевой оперативный штаб 10:29
Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ 10:29
Джексон ответил на обвинения в сдаче боя Емельяненко 10:22
Электромобиль по цене Lada Vesta: покупаем подержанный Nissan Leaf 10:12
Рейс Qatar Airways из Дохи в Осло совершил экстренную посадку в Домодедово 10:00
В Красноярске работников санатория отстранили за оскорбление детей 09:56
На Ставрополье перевернулась "Газель" с пассажирами 09:52
Китайский ученый получил тюремный срок за изменение генома человека 09:52
В канун Нового года в Приморье будет снежно, ветрено и морозно 09:44
24 человека обратились к врачам после ДТП с автобусом под Псковом 09:34
В Красноярском крае нашли "Хатико", три месяца ждущего хозяев на трассе 09:29
На Ямале после гибели рабочих на месторождении завели уголовное дело 09:27
Количество пострадавших в ДТП под Псковом выросло до 21 человека 09:10
В Ростове в ночном ДТП погибли два человека и пять пострадали 08:51
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать 08:45
Радулов, Гурьянов и Худобин обеспечили успех "Далласа" 08:45
Видео: в США вылетевшая из тумана фура устроила масштабную аварию 08:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 декабря 2019 г.

Постановление правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2019 года № 245-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Кабардино-Балкарской Республике за III квартал 2019 г."

Дата подписания 26 декабря 2019 г.
Опубликован 30 декабря 2019 г.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ "О прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике" Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике за III квартал 2019 г. в расчете на душу населения 11199 рублей, для трудоспособного населения - 11646 рублей, для пенсионеров - 8751 рубль, для детей - 11945 рублей.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков


Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией