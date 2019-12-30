Китай остается локомотивом роста мировой экономики

2019 год для Китая был непростым - тяжело шли китайско-американские торговые переговоры. Однако внутренние рынки в целом демонстрировали стабильный рост. В первые три квартала 2019 года ВВП Китая вырос на 6,2 процента в годовом исчислении примерно до 70 триллионов юаней. По показателю роста Китай лидирует среди главных глобальных экономик.

"Мы знаем, что китайская экономика в последние два года развивалась фактически несмотря на китайско-американские торговые споры. На этом фоне темпы 6,2 процента - это очень здорово! Эти темпы остаются на сегодняшний день самыми высокими для других стран. Все говорит о том, что Китай сохраняет за собой позицию локомотива мировой экономики", - отметил Сергей Санакоев.

30 июня этого года Китай выпустил обновленный "негатив-лист" по допуску иностранных инвестиций на отечественный рынок, расширив доступ инокапитала на свои рынки. Сергей Санакоев констатировал: "КНР проводит очень ясную инвестиционную политику все сорок лет реформ. Смысл заключается в том, что Китай приветствует иностранных инвесторов, создавая условия для иностранного капитала".

Кроме того, Сергей Санакоев уверен, что под руководством компартии китайский народ обязательно осуществит свои намеченные цели.

"У меня нет ни малейших сомнений по таким вопросам, как китайские планы по ликвидации бедности, построению среднезажиточного общества, построению прекрасного Китая, реализации экологической программы к 2035 году. Это все рубежные ориентиры - важный мотив для всего китайского народа, который вместе идет к поставленным задачам".