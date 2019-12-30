Кроме брони и пушки: на Западе назвали важное преимущество "Арматы"

Западные СМИ обратили внимание на особенность нового российского танка "Армата", которой нет у танков США и Великобритании.

Как пишет Daily Mail, эта "самая совершенная бронированная машина" оборудована унитазом. Его наличие позволяет экипажу выполнять длительные боевые задачи, не покидая машины.

Как отмечается в публикации, ни у американских, ни у британских танков унитазов нет.

Впрочем, издание признает, что у "Арматы" имеются и другие преимущества.

"Танк оснащен современным оборудованием, включая 125-мм гладкоствольную пушку, непробиваемую броню, компьютерное программное обеспечение, позволяющее захватывать цели, и два пулемета. Он также может двигаться со скоростью более 50 миль в час", - пишет Daily Mail.