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30.12.2019,  
15:32
Текст:  Руслан Мельников

Кроме брони и пушки: на Западе назвали важное преимущество "Арматы"

Западные СМИ обратили внимание на особенность нового российского танка "Армата", которой нет у танков США и Великобритании.
Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости

Как пишет Daily Mail, эта "самая совершенная бронированная машина" оборудована унитазом. Его наличие позволяет экипажу выполнять длительные боевые задачи, не покидая машины.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Как отмечается в публикации, ни у американских, ни у британских танков унитазов нет.

Впрочем, издание признает, что у "Арматы" имеются и другие преимущества.

"Танк оснащен современным оборудованием, включая 125-мм гладкоствольную пушку, непробиваемую броню, компьютерное программное обеспечение, позволяющее захватывать цели, и два пулемета. Он также может двигаться со скоростью более 50 миль в час", - пишет Daily Mail.

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