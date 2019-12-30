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30.12.2019 20:10
Рубрика: Власть

Москва и Минск продолжат переговоры по нефти и газу по линии компаний

Текст: Кира Латухина

Президент Беларуси позвонил российскому коллеге. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ряд аспектов российско-белорусских отношений и сотрудничества в рамках Союзного государства.

Путин рассказал Ниинисте о ходе урегулирования внутриукраинского конфликта

"Подробно рассмотрены вопросы, связанные с поставками в Белоруссию газа и нефти из России. Достигнута договоренность о продолжении переговоров по этой тематике по линии хозяйствующих субъектов двух стран", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Также лидеры договорились о дальнейших контактах. И, как сообщили в пресс-службе президента Беларуси, поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

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