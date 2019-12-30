Москва и Минск продолжат переговоры по нефти и газу по линии компаний

Президент Беларуси позвонил российскому коллеге. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ряд аспектов российско-белорусских отношений и сотрудничества в рамках Союзного государства.

"Подробно рассмотрены вопросы, связанные с поставками в Белоруссию газа и нефти из России. Достигнута договоренность о продолжении переговоров по этой тематике по линии хозяйствующих субъектов двух стран", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Также лидеры договорились о дальнейших контактах. И, как сообщили в пресс-службе президента Беларуси, поздравили друг друга с наступающим Новым годом.