На катке в парке "Сокольники" во время праздников будут крутить кино

На катке в столичном парке "Сокольники" в течение всех новогодних каникул будут крутить кино. Совершенно бесплатно. То есть чтобы смотреть и одновременно кататься (что, пожалуй, не очень-то просто совмещать), нужно будет купить билет на каток, но никто вас не осудит, если вы решите просто постоять у бортика - экран должен быть достаточно большим, и его будет видно издалека.

В программе - российские и зарубежные праздничные и не очень хиты. В том числе все "Ёлки" - для тех, кто уже соскучился по околоромантическим отношениям Светлкава и Урганта, нарядному продакт-плейсменту, вкрадчивому голосу Хабенского и теории рукопожатий. Детям - мультики. Мамам - "Мамы 3" и "С Новым годом, мамы!" (осторожно: Сарик Андреасян). Ассортимент, в общем, широкий.

Посетителей парка также ждут сюрпризы от онлайн-кинотеатра Okko - брендированная елка, расположенная рядом с катком, будет украшена игрушками с QR-кодами. Отсканировав их, пользователи получат специальные предложения от сервиса.

Даты показов - с 31 декабря по 8 января. Время показов - с 10 утра до полуночи без остановок.