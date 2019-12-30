Нурмагомедов поблагодарил Роналду за встречу с безногим мальчиком

Во время недавней поездки в Казахстан Нурмагомедов встретился с 11-летним Али Турганбековым, оставшимся без обеих ног. Боец UFC поиграл с ним в футбол, а также преподнес в подарок смартфон от известного американского производителя. Однако это оказался не самый главный подарок.

Как оказалось, российский боец договорился с Криштиану Роналду, что тот встретится с мальчиком. И эта встреча состоялась - Криштиану немного поиграл с Али в футбол, а после сфотографировался с ним на память.

Нурмагомедов в Instagram разместил видео этой встречи, а также выразил футболисту благодарность за то, что откликнулся на его просьбу.

"Вот почему ты лучший в мире. Огромное спасибо! Ты сделал моего брата счастливым", - написал россиянин.