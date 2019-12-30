Пятый канал лидер по длительности просмотра

"Пятый" сохранил лидерство по среднесуточной длительности просмотра среди всех федеральных каналов в аудитории "Все 25-59" третий год подряд. По данным Mediascope на конец 2019 года, жители России стали смотреть канал еще дольше, чем раньше. Теперь этот показатель составляет 91 минуту в день.

Этой осенью аудитория информационных выпусков ежедневных новостей на "Пятом канале" продемонстрировала значительный рост. Доля телезрителей итогового выпуска программы "Известия" в ключевой аудитории "Все 25-59" в рабочие дни 2019 года составила 8,6%, что позволило каналу занять второе место. Аудитория программы "Известия. Главное" в текущем телесезоне - 8,1% жителей России в возрасте от 18 лет.

Собственные проекты канала "Светская хроника" и "Моя правда" уверенно вошли в новый телесезон на лидирующих позициях пятничного прайма и воскресного утра. Узнавать новости из жизни звезд первыми в пятницу вечером предпочитают 8,1% россиянок в возрасте старше 18 лет.

Аудитория старше 18 лет также по достоинству оценила искренность звезд отечественной эстрады и кино в документальном цикле "Моя правда". Доля этого сегмента составляет 8,7%. Еще выше показатели в аудитории "Женщины 40-54" - 9,3% и "золото" эфира. Средняя доля обеих программ в воскресном утреннем эфире, начиная с сентября, в аудитории "Все 25-59" составила 6,9% и обеспечила "Пятому каналу" первое место по телесмотрению среди всех федеральных каналов.

Помимо новостей и собственных проектов канала, телезрители любят смотреть сериалы на "Пятом". Канал уделяет особое внимание созданию эксклюзивной детективной линейке. В 2019 году в эфир канала вышли сразу пять премьерных сериалов собственного производства и новый сезон сериала "Свои". "Стражи Отчизны" (16+), "Великолепная Пятёрка" (16+), "Есть нюансы" (16+), "Условный мент" (16+), а также "Барс" (16+) - адаптация популярного зарубежного сериала "Касл" (16+).

Все новинки показали в эфире великолепные результаты. Показатели в целевой аудитории "Все 25-59" и в аудитории "Все 18+" были выше средней доли канала. По будням активность показали жители России в возрасте от 35 до 59 лет. Доля этой аудитории в 7,9% позволила "Пятому каналу" занять первую строчку "сериального показа".

Особой популярностью у зрителей пользовался сериал "Условный мент". Проект два месяца оставался безусловным фаворитом эфира и демонстрировал высокие показатели в вечернем тайм-слоте. Доля по России в аудитории "Все 25-59" в ноябре составила 9,0%. Это третье место среди всех федеральных каналов.

Не меньший интерес проявили жители России и к долгожданной премьере шикарного детектива "Барс" - русской адаптации популярного зарубежного сериала "Касл". Герои Алексея Чумакова и Анны Снаткиной очаровали 7,8% аудитории "Все 25-59".

В 2020 году зрителей "Пятого" ждут интересные сериальные новинки: премьерные серии легендарного сериала "След", новые сезоны уже полюбившихся детективов "Свои" и "Великолепная Пятёрка", а также премьеры сериалов "Крепкие орешки" и "Мушкетеры".

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