Радулов, Гурьянов и Худобин обеспечили успех "Далласа"

В регулярном чемпионате НХЛ сыграны очередные матчи. "Даллас" со счетом 4:2 переиграл "Аризону". В составе победителей точный бросок на счету нападающего Александра Радулова. Голевую передачу сделал еще один форвард "звезд" Денис Гуриянов. Еще одним соавтором победы стал голкипер Антон Худобин, отразивший 33 броска.

"Флорида" о счетом 6:5 переиграла "Монреаль". У победителей две голевые передачи в активе Евгения Дадонова. Голкипер "пантер" Сергей Бобровский отразил 38 бросков по своим воротам.

В матче между "Нью-Джерси" и "Оттавой" судьба встречи решилась в овертайме, где победили "дьяволы" - 4:4. Голами в этом встрече обменялись Никита Гусев ("Нью-Джерси") и Артем Анисимов ("Оттава").

Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" переиграли в гостях "Миннесоту" - 3:1. Голкипер победителей Семен Варламов отразил 25 бросков по своим воротам.