Ледовая композиция памяти Геворка Вартаняна и его жены открылась в Москве

Первый морозный день, а народу на выставке "Ледовая Москва" полно. Многие приехали на Поклонную специально на открытие ледовой композиции разведчиков-нелегалов Вартанянов, которая разместилась в музейном комплексе "История". Руководитель общенациональной программы "В кругу семьи", автор Фестиваля Александр Ковтунец рассказал, что ледовая композиция посвящается 75-летию со Дня Победы и 100-летию Службы внешней разведки, которые отмечаются в 2020 году.

Как узнаваемы Вартаняны! Экспозиция из льда сделана по фото, запечатлевшему счастливейший момент их жизни. Молодой Геворк в черном смокинге и юная Гоар в длинном белом платье сочетаются браком в Тегеранском храме. Когда они пришли в разведку, ему только исполнилось 19, ей - 16. Оба славно поработали в разведгруппе "Легкая кавалерия", которой руководил Вартанян. Были среди тех, кто накануне Тегеранской конференции 1943 года предотвратил покушение немецких диверсантов на Сталина, Рузвельта и Черчилля.

После свадьбы в 1946 вернулись в СССР, закончили институт в Ереване и исчезли на долгие годы. До второй половины 1980-х работали в "особых условиях". Так называют нелегальную разведку. В 1984-м за выдающиеся заслуги Геворку Вартаняну первому в нелегальной разведке присвоено звание Героя.

И за все эти годы вдали ни одной профессиональной ошибки. Не все, далеко не все подвиги этой пары, считающейся самой результативной в истории мировой разведки, известны. Побывав в сотне государств, со многими из которых у Советского Союза не было в ту пору дипломатических отношений, Геворк Андреевич и Гоар Левоновна сделали невероятно много для обеспечения безопасности своей страны. И помогали в этом не только мастерство разведчиков, но и любовь. Они понимали друг друга с полуслова. Никогда в жизни не встречал я такой любящей и доброжелательной супружеской пары. В 2010-м скончался Геворк Вартанян. В этом году ушла его жена.

Вполне вероятно, что уже в будущем году в Москве откроется памятник Вартанянам. Мы должны помнить и помним.