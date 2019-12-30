Москвичей предупредили о сильном ветре, снеге и метели

Сегодня во второй половине дня североатлантический циклон принесет в столичный регион снегопад, возможны метель и гололед на дорогах. Об этом рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, сегодня температура будет близка к климатической норме: в дневные часы воздух прогреется до -2 градусов, ночью около -4.

В течение дня будет идти снег, местами сильный, порывы ветра смогут достигнуть 18 м/с, не исключена метель и заносы. Как предупреждает ГУ МЧС России по Москве, на дорогах будет скользко, поэтому автомобилистам стоит держать дистанцию, а пешеходам быть предельно внимательными. Так же рекомендуется обходить шаткие конструкции и не парковать транспорт под деревьями.

Кстати, наиболее высокая температура 30 декабря была в 2017 году, когда воздух прогрелся до +4,2. А минимальный рекорд зафиксирован в 1978 году, когда на термометрах было -37,1.