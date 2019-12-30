Под Липецком арестован водитель перевернувшегося автобуса

Становлянский районный суд рассмотрел ходатайство следственных органов об аресте водителя перевернувшегося на трассе М4 "Дон" в Липецкой области автобуса Москва - Тбилиси. В результате ДТП два человека погибли на месте, еще восемь, в том числе пятилетний ребенок, пострадали. Теперь водитель заключен под стражу.

После аварии завели уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем. правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В прокуратуре отметили, что автобус был зарегистрирован в Грузии, все 17 пассажиров и водители - граждане этого государства. Рассматривая ходатайство, суд учел это обстоятельство, отметив, что водитель может скрыться от следствия.