Пробки на московских дорогах достигли 8 баллов

Пробки на столичных дорогах достигли 8 баллов. Об этом свидетельствует аналитический центр "Яндекс.Пробки".

Согласно данным портала, затруднено движение на Третьем транспортном кольце, причем в обе стороны, также строит Бульварное кольцо и дороги внутри него, притормаживает перед съездами в область МКАД.

По прогнозам специалистов, в ближайшие пять часов ситуация на дорогах улучшится, но незначительно. Связано интенсивное движение, в том числе, с ухудшением погоды, поскольку сегодня на дорогах ожидается метель и гололедица.

Напомним, что ранее Центр организации дорожного движения столицы обещал ослабевание трафика дорожного движения в последние два рабочих дня до привычных "будничных" значений.