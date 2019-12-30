В Чите поймали одного из сбежавших пациентов психбольницы

Одного из двух сбежавших судимых пациентов Краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского удалось поймать. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Это мужчина, попавший в спецучреждение за убийство. Второго, оказавшегося там из-за кражи, продолжают искать.

Ранее стало известно, что пациенты совершили побег уже во второй раз. Тогда их удалось найти за сутки.

После первого случая прокуратура Забайкалья проводила в психбольнице проверку. Выяснилось, что охрану там осуществляли собственными силами, а необходимых инженерно-технических средств на объекте не было. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а непосредственно обеспечивающих охрану работников уволили.

Из-за второго ЧП прокуратура решила добиваться обеспечения надлежащей охраны в судебном порядке. Соответствующие меры планируют принять и в отношении регионального минздрава.