Новости

Евгения Медведева показала новые коньки 11:58
ФК "Краснодар" вернул Егора Сорокина из аренды в "Рубине" 11:43
Обнародовано видео задержания террористической ячейки в Петербурге 11:42
Тигрица из Лазо впервые стала мамой 11:41
Ученые предупредили о вреде светодиодных гирлянд 11:40
В Пензе Деда Мороза проверят на раздачу снюсов школьникам 11:38
Задержанные за подготовку терактов в Петербурге признались в содеянном 11:32
Видео: кино и сериалы 2019 года смонтировали в 20-минутный "фильм" 11:32
В Чите поймали одного из сбежавших пациентов психбольницы 11:31
РПЦ назвала раскольническим закон о свободе вероисповедания в Черногории 11:24
У льва Сэма из Новосибирского зоопарка появились новый дом и "жена" 11:22
Названа возможная причина ДТП с автобусом под Псковом 11:19
Пародист высмеял звезд мирового шоу-бизнеса 11:17
Из Анапы в Краснодар отправилась первая "Ласточка" 11:17
В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком 11:09
В Башкирии подросток получил ожоги после запуска петарды 11:08
Москвичей предупредили о сильном ветре, снеге и метели 11:00
В Подмосковье на улице найден раздетый ребенок 10:49
Осужден ученый, создавший трансгенных близнецов, устойчивых к ВИЧ 10:44
"Почта России" продолжает доставлять письма Деду Морозу 10:39
Для скандального памятника героям ВОВ в Приамурье выбрали рисунок 10:38
Названы самые обсуждаемые фильмы и сериалы 2019 года 10:36
Новосибирское метро в новогоднюю ночь будет работать до трех часов 10:34
Коммунальные службы Москвы в новогодние праздники будут работать круглосуточно 10:30
В Сочи начал работать краевой оперативный штаб 10:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно выбрать и выпить шампанское
Как правильно выбрать и выпить шампанское
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
30.12.2019 11:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чите поймали одного из сбежавших пациентов психбольницы

Текст: Дина Непомнящая

Одного из двух сбежавших судимых пациентов Краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского удалось поймать. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Это мужчина, попавший в спецучреждение за убийство. Второго, оказавшегося там из-за кражи, продолжают искать.

В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы

Ранее стало известно, что пациенты совершили побег уже во второй раз. Тогда их удалось найти за сутки.

После первого случая прокуратура Забайкалья проводила в психбольнице проверку. Выяснилось, что охрану там осуществляли собственными силами, а необходимых инженерно-технических средств на объекте не было. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а непосредственно обеспечивающих охрану работников уволили.

Из-за второго ЧП прокуратура решила добиваться обеспечения надлежащей охраны в судебном порядке. Соответствующие меры планируют принять и в отношении регионального минздрава.

Происшествия ЧП Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита

Главное сегодня

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Названа возможная причина ДТП с автобусом под Псковом
Захарова назвала вызов посла РФ в МИД Польши "попыткой переиграть ситуацию"
РПЦ назвала раскольническим закон о свободе вероисповедания в Черногории
Глава МВД Казахстана озвучил основные версии крушения самолета