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30.12.2019 03:55
Проект: В регионах

В Харбине открылся крупнейший в мире снежно-ледовый парк

В главном городе провинции Хэйлунцзян принимает посетителей крупнейший в мире тематический снежно-ледовый парк "Большой мир льда и снега".

Нынешняя экспозиция занимает площадь 600 тысяч квадратных метров. В парке 21 ледяная и снежная ландшафтная группа просто ослепляет своим великолепием. "Венец льда и снега", "Вековой колокол" и более 20 видов других развлекательных объектов и аттракционов, в том числе скоростная ледяная горка, ледовые тележки, санные спуски, позволяют посетителям в полной мере ощутить очарование льда и снега.

Фото: partnery.cn
Открылся международный фестиваль "Хэйлунцзянская зима"

В часы работы парка проходят бесплатные представления - вальс на льду, фигурное катание на коньках и другие, а также работает динамичный кинотеатр 6D, позволяющий зрителям очутиться в экстремальных условиях на летающем шаре. Всего будет дано более 3000 представлений. На территории парка открыты ресторан из льда и снега, ледяной бар и ледяной китайский самовар Хого. Посещение этих заведений подарит принесут туристам незабываемые впечатления.

В парке будет проведено девять крупных культурных мероприятий, в том числе совместный художественный вечер трех провинций, художественный вечер в канун Нового года, церемония открытия Фестиваля льда и снега. Кроме того, пройдут 9-й Харбинский международный конкурс ледовых скульптур среди команд разных стран и 34-й Харбинский международный конкурс ледовых скульптур.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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