Видео: Во Владивостоке прохожий спас девушку из-под колес грузовика

Во Владивостоке мужчина спас незнакомую девушку из-под колес неуправляемого грузовика. Видео происшествия опубликовало в Сети.

Инцидент произошел 30 декабря в разгар снегопада, пишет PrimaMedia . Девушка вышла на проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, поскользнулась на гололеде и упала прямо перед спускавшимся с горы грузовиком.

Тот попытался затормозить, но лишь потерял управление и продолжал двигаться вниз. История могла закончится очень печально, если бы не прохожий, выбежавший на мостовую и вытащивший бедолагу прямо из-под колес.