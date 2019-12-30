Новости

Girl Power: названы самые ожидаемые фильмы 2020 года 15:35
Кроме брони и пушки: на Западе назвали важное преимущество "Арматы" 15:32
На Кубани полицейские спасли участника "Забега Дедов Морозов" 15:21
Современная болезнь найдена в 500-летних мумиях 15:19
СК завел дело после смертельной перестрелки в Ингушетии 15:17
В Сочи из-за аномальной погоды зацвели подснежники и цикламены 15:12
Стало известно, в каких городах России пьют больше всего шампанского 15:09
У МиГ-35 будет новая кабина 15:08
В Астрахани четыре человека пострадали при обрушении пола в кафе 15:00
Дети из подтопленных районов Новгородской области отдохнут в "Артеке" 15:00
Видео: Во Владивостоке прохожий спас девушку из-под колес грузовика 14:56
В Турции найдена 1800-летняя плита с изображением богини Деметры 14:55
Адмирал ВМС США назвал российские подлодки асимметричным вызовом НАТО 14:53
В посольстве подтвердили госпитализацию белорусов, пострадавших в ДТП под Псковом 14:45
Обвиняемому в коррупции экс-главе Марий Эл продлили арест 14:45
В Курганской области объявили тариф на вывоз мусора 14:40
Жители Астрахани вновь пожаловались на запах газа 14:38
В Железноводске сыграли в хоккей с метлами 14:31
В Платове пассажира задержали за курение в самолете 14:28
Росстандарт отказался от собственных систем сертификации 14:27
ФАС возбудила дело против Booking.com 14:25
В Казахстане реставраторы попытаются прочесть "окаменелые" книги 14:23
Пробки на московских дорогах достигли 8 баллов 14:16
На Урале ушло в суд дело банды, в которой были ведьма и экс-силовики 14:16
В 12 городах будет создана система мониторинга качества воздуха 14:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно выбрать и выпить шампанское
Как правильно выбрать и выпить шампанское
Что смотреть по ТВ и в Сети на Новый год
Что смотреть по ТВ и в Сети на Новый год
Как изменится жизнь россиян в 2020 году
Как изменится жизнь россиян в 2020 году
30.12.2019 14:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: Во Владивостоке прохожий спас девушку из-под колес грузовика

Текст: Антон Валагин

Во Владивостоке мужчина спас незнакомую девушку из-под колес неуправляемого грузовика. Видео происшествия опубликовало в Сети.

Шестилетняя девочка спасла свою маму от смерти во время полета

Инцидент произошел 30 декабря в разгар снегопада, пишет PrimaMedia . Девушка вышла на проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, поскользнулась на гололеде и упала прямо перед спускавшимся с горы грузовиком.

Тот попытался затормозить, но лишь потерял управление и продолжал двигаться вниз. История могла закончится очень печально, если бы не прохожий, выбежавший на мостовую и вытащивший бедолагу прямо из-под колес.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток РГ-Видео

Главное сегодня

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Названа возможная причина ДТП с автобусом под Псковом
Захарова назвала вызов посла РФ в МИД Польши "попыткой переиграть ситуацию"
РПЦ назвала раскольническим закон о свободе вероисповедания в Черногории
Глава МВД Казахстана озвучил основные версии крушения самолета