В Казани подозреваемых в подготовке теракта оставили под стражей

Вахитовский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей двум жителям республики, обвиняемым в подготовке террористического акта. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, 31 июля ФСБ сообщила о предотвращенном совместно с МВД теракте на одном из объектов Татарстана. Акцию готовили двое сторонников запрещенной на территории России террористической организации "Исламское государство". Они планировали захват заложников, в том числе сотрудников правоохранительных органов. После получения служебной информации исламисты намеревались уничтожить своих жертв.

Жителям Татарстана предъявлено обвинение по статьям 205.1 и 205.2 УК РФ - содействие террористической деятельности и публичное оправдание терроризма. По решению суда обвиняемые останутся в СИЗО до 29 марта 2020 года.