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30.12.2019 10:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новосибирское метро в новогоднюю ночь будет работать до трех часов

Текст: Наталья Решетникова

Работа Новосибирского метрополитена в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, продлится до трех часов (в обычные дни метро закрывается в 12 ночи).

Фото: photoxpress
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Впервые в Новосибирске для встречи Нового года подготовлены две главные площадки вместо традиционной одной - в Театральном сквере (возле театра оперы и балета) и на Михайловской набережной. Здесь пройдет праздничная программа "Новогодняя ночь" с участием творческих коллективов Новосибирска.

Как рассказала заместитель мэра - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова, пространство у оперного театра с ледовым городком и главной елкой послужит местом для спокойного отдыха - здесь будет звучать музыка из балета "Щелкунчик". Желающие встретить Новый год шумно и с фейерверками смогут отправиться на Михайловскую набережную, где в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать аттракционы, горки, большой каток с музыкальным сопровождением.

Всего, по сообщению пресс-центра мэрии, в городе пройдет около 400 новогодних мероприятий. Среди них - XX Сибирский фестиваль снежной скульптуры, праздничная программа "Рождество".

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