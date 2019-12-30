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"Ростелеком" поздравил с Новым годом новосибирский центр социальной помощи "Семья"

Сотрудники "Ростелекома" в Новосибирске поздравили с Новым годом подопечных центра социальной помощи "Семья", в котором помогают детям в трудной жизненной ситуации. Превратившись в виртуальных волшебников, специалисты компании исполнили мечты 51 ребенка.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Стать Дедом Морозом мог любой сотрудник: руководители центра заранее передали в "Ростелеком" письма с пожеланиями, которые ребята написали доброму волшебнику. Все запросы были обработаны, оформлены и выложены на корпоративном портале для свободного выбора. Чтобы ни один ребенок не остался без подарка, достаточно было кликнуть на ссылку и зарезервировать за собой конкретное пожелание.

Самыми популярными заказами у малышей стали куклы LOL, конструкторы Лего, машинки и вертолеты на радиоуправлении, игрушечные мечи и пистолеты. У ребят постарше желания изменились: мальчики просили спортивный инвентарь, например, мячи и боксерские перчатки, девочки - наборы косметики с припиской "как у взрослых". Подростки интересовались черными рюкзаками, беспроводными наушниками, заказывали белые или розовые шарфы и даже зимние ботинки 40-го размера. Одним из самых запоминающихся подарков стала акустическая гитара в чехле, о которой Деду Морозу написала 13-летняя девочка.

Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

"Нас очень впечатлило то, что гитара, в отличие от игрушек, косметики и прочего, была осознанным желанием ребенка - подарком, который способен повлиять на его судьбу, - пояснил выбор Евгений Польман, руководитель направления телемаркетинга департамента продаж массового сегмента МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком". - Будущей обладательнице инструмента желаем успешного освоения игры на гитаре и интересного пути к своей мечте. А еще не жалеть пальцы! Сначала они будут сильно болеть, но оно того стоит".

Подарки дети получили на новогодних елках, которые прошли 26 и 27 декабря в центре "Семья". Как признались сами ребята, они до последнего не верили, что их желания исполнятся.

"Я просил большую грузовую машину - и Дед Мороз принес именно такую, какую я хотел! А я все это время боялся, что он забудет о моей просьбе или подарит что-нибудь другое", - сказал маленький Кирилл.

В конце утренника ребята также получили конфеты и пообщались с Дедом Морозом: рассказали ему новогодние стихотворения и спели песни в благодарность за исполнение желаний.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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