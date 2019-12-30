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30.12.2019 15:20
Проект: В регионах

"Росводоканал Омск" провел тестовый запуск установки утилизации осадка

29 декабря на очистных сооружениях канализации г. Омска состоялся пробный запуск каталитической установки сжигания осадка (КУСО) сточных вод. В запуске приняли участие руководители "Росводоканал Омск", представители Санкт-Петербургского предприятия ОАО "Авангард" - генерального подрядчика проекта и специализированного проектно-конструкторского бюро "Энергия", производившего монтаж технологического оборудования. На тестовом пуске присутствовал председатель комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Омского городского совета Виталий Путинцев.
Фото: пресс-служба АО "ОмскВодоканал" Фото: пресс-служба АО "ОмскВодоканал"
Фото: пресс-служба АО "ОмскВодоканал"

Активная стадия реализации проекта началась в середине года. В течение шести месяцев было возведено новое производственное помещение. Одновременно шла работа по прокладке коммуникаций и изготовлению технологического оборудования, систем автоматизации и программного обеспечения.

"Последние полгода работали в очень напряженном графике, который был расписан буквально по часам. Большая часть оборудования нестандартная и производилась исключительно для данного проекта. Главное, что мы выдержали установленные сроки и пробный запуск проводим четко по плану - в последние дни 2019 года", - отметил генеральный директор "Росводоканал Омск" Сергей Шелест.

На площадке выполнен монтаж технологического оборудования, в объеме, необходимом для пробного пуска. В первую очередь, это каталитический реактор - "сердце" установки, а также комплекс вспомогательного оборудования, предназначенного для обеспечения технологического цикла сжигания, транспортировки, очистки и охлаждения дымовых газов.

Фото: пресс-служба АО "ОмскВодоканал"

"Согласно технологии, температура окисления - это постоянная величина равная 750 градусам Цельсия. Именно такая температура должна постоянно поддерживаться в реакторе. Пробный запуск позволит нам убедиться в герметичности газовоздушного тракта, мы оценим работоспособность системы в диапазоне рабочих температур и убедимся в возможности создания равномерного безпомпового кипения", рассказал исполнительный директор специализированного проектно-конструкторского бюро "Энергия" Игорь Федоров.

Строительство КУСО - экологический проект "Росводоканала" с новыми технологическими решениями, которые не имеют аналогов в мире. Проектная  документация прошла необходимые государственные техническую и экологическую экспертизы. С вводом этой технологии омский водоканал сможет ежечасно сжигать шесть тонн осадка с влажностью 75%, вторая очередь позволит увеличить объемы переработки вдвое. Для обеспечения резерва запланировано строительство третьей очереди.

"Мы очень гордимся тем, что участвуем в реализации такого амбициозного проекта, практически создаем новые стандарты экологических технологий", - подчеркнул заместитель генерального директора ОАО "Авангард" Андрей Романенко.

Для справки:

Осадок, образуемый в процессе переработки сточных вод после механического обезвоживания, называется кеком.  Ежесуточно омский водоканал вывозит на илошламонакопитель около 300 тонн осадка сточных вод.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "ОмскВодоканал"

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