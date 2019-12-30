На Ставрополье перевернулась "Газель" с пассажирами

В понедельник утром в городе Благодарный Ставропольского края сегодня перевернулся микроавтобус "Газель", перевозивший к рабочему месту сотрудников местной птицефабрики. Как сообщили в УГИБДД Ставрополья, столкновение произошло на одном из городских перекрестков.

"В 6.45 утра в городе Благодарный водитель Chevrolet Cruz при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставила преимущества микроавтобусу "Газель" и совершила столкновение с ним", - рассказали "РГ" в отделе пропаганды УГИБДД Ставропольского края.

Автобус от удара опрокинулся. Шесть человек были доставлены в ЦРБ Благодарненского района края, сейчас их осматривают врачи. По предварительным данным, у пострадавших серьезных травм не зафиксировано - ушибы, ссадины. Оба водителя не пострадали.

За рулем Chevrolet Cruz находилась местная жительница 1977 года рождения, сейчас Госавтоинспекция ведет проверку инцидента.