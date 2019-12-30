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30.12.2019 09:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье перевернулась "Газель" с пассажирами

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В понедельник утром в городе Благодарный Ставропольского края сегодня перевернулся микроавтобус "Газель", перевозивший к рабочему месту сотрудников местной птицефабрики. Как сообщили в УГИБДД Ставрополья, столкновение произошло на одном из городских перекрестков.

Фото: vk.com/regio78
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"В 6.45 утра в городе Благодарный водитель Chevrolet Cruz при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставила преимущества микроавтобусу "Газель" и совершила столкновение с ним", - рассказали "РГ" в отделе пропаганды УГИБДД Ставропольского края.

Автобус от удара опрокинулся. Шесть человек были доставлены в ЦРБ Благодарненского района края, сейчас их осматривают врачи. По предварительным данным, у пострадавших серьезных травм не зафиксировано - ушибы, ссадины. Оба водителя не пострадали.

За рулем Chevrolet Cruz находилась местная жительница 1977 года рождения, сейчас Госавтоинспекция ведет проверку инцидента.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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