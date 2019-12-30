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30.12.2019 12:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Ленобласти предложили ввести правила поведения чиновников на корпоративах

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил федеральному правительству разработать "нравственные правила поведения государственных служащих во время корпоративов и других досуговых мероприятий". На своей странице в Facebook парламентарий сообщил, что обратился с соответствующей просьбой к премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

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- Чиновники любых рангов вправе проводить свой досуг в соответствии с личными представлениями о нормах допустимого, - отмечается в обращении. - Тем не менее, служащие не должны забывать, что являются "лицом" государства в глазах людей.

Небрежение своим статусом во время отдыха приводит, например, к тому, что "некоторые служащие публикуют в социальных сетях неподобающие своему статусу фотографии и видео". Поэтому в рекомендации по проведению корпоративов стоит включить запрет на фото- и видеосъемку, предлагает депутат.

Отметим, что поводом к обращению с данной инициативой послужили прежде всего предновогодние корпоративные праздники.

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