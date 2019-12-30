На Кубани осудили застройщика, похитившего почти миллиард рублей

Суд признал виновным застройщика жилого комплекса в Новороссийске: глава компании подозревался в хищении свыше 887 миллионов рублей участников долевого строительства. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Кубани, генерального директора фирмы обвинили в мошенничестве, а также частичной невыплате зарплаты.

Установлено, что с 31 октября 2013-го по 5 мая 2017 года обвиняемый под предлогом строительства многоквартирного жилого дома обманным путем похитил деньги дольщиков - жителей Московской, Магаданской, Сахалинской, Кемеровской областей, Краснодарского, Красноярского, Хабаровского краев и других регионов. Потерпевшими признано более 400 человек. Сумма ущерба для каждого из них составила от 1,6 до 3,8 миллиона рублей.

Несмотря на то, что на предприятии была возможность погасить задолженность, с 1 августа 2017 года по 13 февраля 2018 года виновник не выплатил 43 работникам более 2,1 миллиона рублей.

Застройщика осудили на 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 100 тысяч рублей. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Ради этого на имущество осужденного наложили арест. Подсудимый свою вину не признал.

Приговор в законную силу пока не вступил.