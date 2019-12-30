На Кубани полицейские спасли участника "Забега Дедов Морозов"

В Ленинградском районе Кубани полицейские спасли мужчину, которому стало плохо во время новогодней эстафеты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, дежурившие во время массового "Забега Дедов Морозов" сотрудники отдельного батальона ППС заметили, как один из участников эстафеты внезапно упал на землю и начал задыхаться.

"Полицейские оказали 30-летнему мужчине первую доврачебную помощь. Прибывшие на место медики пояснили: у него резко понизился уровень инсулина в крови, что и стало причиной ухудшения состояния. Благодаря грамотным и оперативным действиям правоохранителей удалось избежать неприятных последствий. Сейчас мужчина находится в норме", - рассказали в ведомстве.