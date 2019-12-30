В горах Сочи выручавшего райдеров спасателя накрыло лавиной

В Красной Поляне отправившийся на выручку гостям горного курорта спасатель попал под лавину. Его пришлось эвакуировать с помощью вертолета сотрудникам МЧС.
Инцидент, как стало известно, произошел накануне на территории Сочинского национального парка.
- Гости горного курорта ради острых ощущений отправились в сложное для спуска место за пределы трассы, откуда не смогли выбраться самостоятельно. В результате туристам пришлось вызвать подмогу, - рассказали "РГ" в пресс-службе курорта "Красная Поляна". - Наш спасатель поспешил на помощь, однако из-за нарушенного райдерами снежного покрова сам попал под лавину.
Как сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, пострадавшего пришлось эвакуировать на борт вертолета Ка-32 с помощью лебедки из особой климатической зоны Цирк-1 хребта Аибга. Его доставили на территорию отряда в Сочи и передали врачам "скорой помощи".
В итоге спасателя госпитализировали с переломом бедра. Туристам удалось выбраться самостоятельно.
Кстати
МЧС предупреждает, что, катаясь вне специально оборудованных мест и горнолыжных трасс, за территорией курорта, туристы подвергают опасности не только свои жизни, но и жизни других людей.
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Спасатели эвакуировали с хребта Аибга пострадавшего под лавиной лыжника Днем 29 декабря в ЮРПСО МЧС поступило сообщение от руководителя спасательной службы одного из горнолыжных курортов, что время проведения работ на хребте Аибга, на территории Национального парка, сотрудник его службы попал под лавину. Пострадавший извлечен из-под снега, у него, предположительно, перелом бедра, требуется эвакуация. Вертолет Ка-32 МЧС России со спасателями Южного РПСО вылетел на место инцидента. Сотрудники МЧС подняли пострадавшего из особой климатической зоны Цирк-1 хребта Аибга на борт с помощью лебедки, после чего доставили на территорию отряда в Сочи. Там он был передан врачам «Скорой помощи». МЧС предупреждает, что катаясь вне специально оборудованных мест и горнолыжных трасс, за территорией курортов, вы подвергаете опасности не только свои жизни, но и жизни других людей. Будьте внимательны и берегите себя! #юрпсо #юрпсомчс #мчсроссии #аибга #краснаяполяна #новостисочи #горныелыжи