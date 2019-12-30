В горах Сочи выручавшего райдеров спасателя накрыло лавиной

В Красной Поляне отправившийся на выручку гостям горного курорта спасатель попал под лавину. Его пришлось эвакуировать с помощью вертолета сотрудникам МЧС.

Инцидент, как стало известно, произошел накануне на территории Сочинского национального парка.

- Гости горного курорта ради острых ощущений отправились в сложное для спуска место за пределы трассы, откуда не смогли выбраться самостоятельно. В результате туристам пришлось вызвать подмогу, - рассказали "РГ" в пресс-службе курорта "Красная Поляна". - Наш спасатель поспешил на помощь, однако из-за нарушенного райдерами снежного покрова сам попал под лавину.

Как сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, пострадавшего пришлось эвакуировать на борт вертолета Ка-32 с помощью лебедки из особой климатической зоны Цирк-1 хребта Аибга. Его доставили на территорию отряда в Сочи и передали врачам "скорой помощи".

В итоге спасателя госпитализировали с переломом бедра. Туристам удалось выбраться самостоятельно.

Кстати

МЧС предупреждает, что, катаясь вне специально оборудованных мест и горнолыжных трасс, за территорией курорта, туристы подвергают опасности не только свои жизни, но и жизни других людей.