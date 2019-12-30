Новости

Госсекретарь США посетит с рабочим визитом Минск 4 января 16:02
Оклады учителей Севастополя вырастут почти в 1,5 раза 15:53
На катке в парке "Сокольники" во время праздников будут крутить кино 15:50
В горах Сочи выручавшего райдеров спасателя накрыло лавиной 15:47
Girl Power: названы самые ожидаемые фильмы 2020 года 15:35
Кроме брони и пушки: на Западе назвали важное преимущество "Арматы" 15:32
На Кубани полицейские спасли участника "Забега Дедов Морозов" 15:21
Современная болезнь найдена в 500-летних мумиях 15:19
СК завел дело после смертельной перестрелки в Ингушетии 15:17
В Сочи из-за аномальной погоды зацвели подснежники и цикламены 15:12
Стало известно, в каких городах России пьют больше всего шампанского 15:09
У МиГ-35 будет новая кабина 15:08
В Астрахани четыре человека пострадали при обрушении пола в кафе 15:00
Дети из подтопленных районов Новгородской области отдохнут в "Артеке" 15:00
Видео: Во Владивостоке прохожий спас девушку из-под колес грузовика 14:56
В Турции найдена 1800-летняя плита с изображением богини Деметры 14:55
Адмирал ВМС США назвал российские подлодки асимметричным вызовом НАТО 14:53
В посольстве подтвердили госпитализацию белорусов, пострадавших в ДТП под Псковом 14:45
Обвиняемому в коррупции экс-главе Марий Эл продлили арест 14:45
В Курганской области объявили тариф на вывоз мусора 14:40
Жители Астрахани вновь пожаловались на запах газа 14:38
В Железноводске сыграли в хоккей с метлами 14:31
В Платове пассажира задержали за курение в самолете 14:28
Росстандарт отказался от собственных систем сертификации 14:27
ФАС возбудила дело против Booking.com 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно выбрать и выпить шампанское
Как правильно выбрать и выпить шампанское
Что смотреть по ТВ и в Сети на Новый год
Что смотреть по ТВ и в Сети на Новый год
Как изменится жизнь россиян в 2020 году
Как изменится жизнь россиян в 2020 году
30.12.2019 15:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В горах Сочи выручавшего райдеров спасателя накрыло лавиной

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Красной Поляне отправившийся на выручку гостям горного курорта спасатель попал под лавину. Его пришлось эвакуировать с помощью вертолета сотрудникам МЧС.

Инцидент, как стало известно, произошел накануне на территории Сочинского национального парка.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
На Кубани полицейские спасли участника "Забега Дедов Морозов"

- Гости горного курорта ради острых ощущений отправились в сложное для спуска место за пределы трассы, откуда не смогли выбраться самостоятельно. В результате туристам пришлось вызвать подмогу, - рассказали "РГ" в пресс-службе курорта "Красная Поляна". - Наш спасатель поспешил на помощь, однако из-за нарушенного райдерами снежного покрова сам попал под лавину.

Как сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, пострадавшего пришлось эвакуировать на борт вертолета Ка-32 с помощью лебедки из особой климатической зоны Цирк-1 хребта Аибга. Его доставили на территорию отряда в Сочи и передали врачам "скорой помощи".

В итоге спасателя госпитализировали с переломом бедра. Туристам удалось выбраться самостоятельно.

Кстати

МЧС предупреждает, что, катаясь вне специально оборудованных мест и горнолыжных трасс, за территорией курорта, туристы подвергают опасности не только свои жизни, но и жизни других людей.

View this post on Instagram

Спасатели эвакуировали с хребта Аибга пострадавшего под лавиной лыжника Днем 29 декабря в ЮРПСО МЧС поступило сообщение от руководителя спасательной службы одного из горнолыжных курортов, что время проведения работ на хребте Аибга, на территории Национального парка, сотрудник его службы попал под лавину. Пострадавший извлечен из-под снега, у него, предположительно, перелом бедра, требуется эвакуация. Вертолет Ка-32 МЧС России со спасателями Южного РПСО вылетел на место инцидента. Сотрудники МЧС подняли пострадавшего из особой климатической зоны Цирк-1 хребта Аибга на борт с помощью лебедки, после чего доставили на территорию отряда в Сочи. Там он был передан врачам «Скорой помощи». МЧС предупреждает, что катаясь вне специально оборудованных мест и горнолыжных трасс, за территорией курортов, вы подвергаете опасности не только свои жизни, но и жизни других людей. Будьте внимательны и берегите себя! #юрпсо #юрпсомчс #мчсроссии #аибга #краснаяполяна #новостисочи #горныелыжи

A post shared by ЮРПСО МЧС РОССИИ (@mchs.sochi) on

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Названа возможная причина ДТП с автобусом под Псковом
Захарова назвала вызов посла РФ в МИД Польши "попыткой переиграть ситуацию"
РПЦ назвала раскольническим закон о свободе вероисповедания в Черногории
Глава МВД Казахстана озвучил основные версии крушения самолета