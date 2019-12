В горах Сочи выручавшего райдеров спасателя накрыло лавиной

View this post on Instagram

Спасатели эвакуировали с хребта Аибга пострадавшего под лавиной лыжника Днем 29 декабря в ЮРПСО МЧС поступило сообщение от руководителя спасательной службы одного из горнолыжных курортов, что время проведения работ на хребте Аибга, на территории Национального парка, сотрудник его службы попал под лавину. Пострадавший извлечен из-под снега, у него, предположительно, перелом бедра, требуется эвакуация. Вертолет Ка-32 МЧС России со спасателями Южного РПСО вылетел на место инцидента. Сотрудники МЧС подняли пострадавшего из особой климатической зоны Цирк-1 хребта Аибга на борт с помощью лебедки, после чего доставили на территорию отряда в Сочи. Там он был передан врачам «Скорой помощи». МЧС предупреждает, что катаясь вне специально оборудованных мест и горнолыжных трасс, за территорией курортов, вы подвергаете опасности не только свои жизни, но и жизни других людей. Будьте внимательны и берегите себя! #юрпсо #юрпсомчс #мчсроссии #аибга #краснаяполяна #новостисочи #горныелыжи