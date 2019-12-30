В Алуште завели дело после обнаружения тела мужчины в фонтане

В Крыму возбуждено уголовное дело после обнаружения трупа мужчины в фонтане на городской набережной Алушты. Об этом сообщила пресс-служба ГЧУ СКР по Республике Крым.

Плавающее тело мужчины в куртке и брюках было найдено в фонтане "Рыбак" близ городской ротонды.

- По факту смерти мужчины возбуждено уголовного дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", - сообщила пресс-служба ГСУ СКР по РК. - По предварительной версии, во время словесной перепалки один мужчина толкнул другого. В результате пострадавший упал в фонтан, где захлебнулся.

Личность погибшего и злоумышленника уже установлена. Сейчас с подозреваемым работают следователи. Вскоре виновнику будет назначена мера пресечения, а для выяснения точных обстоятельств конфликта назначат судебно-медицинскую экспертизу.