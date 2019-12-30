В Астрахани четыре человека пострадали при обрушении пола в кафе

Из-за обрушения пола в одном из кафе Астрахани в подвал провалились несколько человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МЧС.

Обрушение пола в увеселительном заведении Трусовского района произошло на площади десять квадратных метров. Как отмечают спасатели, в момент обрушения в помещении находилось 14 человек, включая ребенка. Четверо взрослых госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На место выехали представители служб экстренного реагирования и правоохранители. Предстоит выяснить причины произошедшего и выявить виновных.