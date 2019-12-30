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30.12.2019 08:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове в ночном ДТП погибли два человека и пять пострадали

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека и пять пострадали. Авария произошла на улице Российской в Первомайском районе города.

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

Как сообщает пресс-служба МВД региона, около 23 часов ночи "лоб в лоб" столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и ВАЗ-2112. В них врезался Nissan Fuga под управлением 62-летнего водителя. Сила удара была такова, что японскую иномарку отбросило на пешеходную дорожку, где находились двое мужчин.

"В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2112", - сообщили в пресс-службе МВД.

Пять человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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