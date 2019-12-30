"Ямалкоммунэнерго" дарит новогоднее настроение и подарки детям

Ежегодно дети работников "Ямалкоммунэнерго" с нетерпением ждут заветные сладости и игрушки с папиной и маминой работы. В этом году коммунальщики подошли к выбору подарка практично - детей ждут яркие портфели и школьные планинги, развивающие игры и конечно же конфеты.

При этом в компании не забывают и о тех детях, которые нуждаются во внимании больше всего. Более 500 воспитанников воскресных школ и школ-интернатов, детей с ограниченными возможностями, а также детей из неблагополучных, малообеспеченных семей, семей в трудной жизненной ситуации, получат новогодние подарки от ямальских энергетиков.

Так, директор Приуральского филиала АО "Ямалкоммунэнерго" Александр Байменов посетил Аксарковскую школу-интернат и принял участие в новогоднем утреннике. А работники филиала из города Губкинский побывали у воспитанников ГБУ ЯНАО "Центр Елена".

В преддверии Нового года ямальские энергетики впервые посетили с поздравлениями Салехардскую окружную клиническую больницу. "Решили совместно с "Ямалкоммунэнерго" и руководством Салехардской больницы поздравить всех больных, которые сегодня проходят лечение в терапевтическом отделении, поднять им настроение, чтобы они быстрее шли на поправку" - заметил Председатель регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" Анатолий Палюга.

Коллектив АО "Ямалкоммунэнерго" желает всем ямальцам энергии и здоровья в наступающем Новом году!

Сайт www.yamalkomenergo.ru

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"



