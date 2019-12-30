Новости

В Красноярске работников санатория отстранили за оскорбление детей 09:56
На Ставрополье перевернулась "Газель" с пассажирами 09:52
Китайский ученый получил тюремный срок за изменение генома человека 09:52
В канун Нового года в Приморье будет снежно, ветрено и морозно 09:44
24 человека обратились к врачам после ДТП с автобусом под Псковом 09:34
В Красноярском крае нашли "Хатико", три месяца ждущего хозяев на трассе 09:29
На Ямале после гибели рабочих на месторождении завели уголовное дело 09:27
Количество пострадавших в ДТП под Псковом выросло до 21 человека 09:10
В Ростове в ночном ДТП погибли два человека и пять пострадали 08:51
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать 08:45
Радулов, Гурьянов и Худобин обеспечили успех "Далласа" 08:45
Видео: в США вылетевшая из тумана фура устроила масштабную аварию 08:39
В Якутии из-за пожара 60 домов остались без тепла в 50-градусный мороз 08:36
Совет талибов согласился на временное прекращение огня в Афганистане 08:25
В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока 08:16
Хабаровчанина заподозрили в сотрудничестве с террористами 08:08
Нурмагомедов поблагодарил Роналду за встречу с безногим мальчиком 08:05
Беларусь предложила РФ провести VII Форум регионов в Минске и Минской области 07:55
Глава Bellator готов организовать Федору Емельяненко титульный бой 07:47
Камчатский вулкан Ключевской выбросил столб пепла больше своей высоты 07:35
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек 07:22
В ЕАО эвакуировали пациентов "заминированных" больниц 07:21
Не спорт и не диета: врач рассказал о главном условии для похудения 07:10
ВВС США снова провели разведывательный полет над Корейским полуостровом 07:07
В Приморье СК начал проверку после падения цирковой гимнастки 07:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно выбрать и выпить шампанское
Как правильно выбрать и выпить шампанское
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
30.12.2019 09:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ямале после гибели рабочих на месторождении завели уголовное дело

Текст: Юлия Мякишева

В Ямало-Ненецком автономном округе идет расследование гибели вахтовиков из-за пожара на Восточно-Таркосалинском месторождении.

На Урале в ДТП с автобусом погиб человек

По данным следствия, инцидент случился 27 декабря около 23 часов по местному времени. На скважине Восточно-Таркосалинского месторождения загорелась техника и оборудование. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Ямало-ненецкому автономному округу. Как писала "РГ" ранее, огонь быстро потушили охранники предприятия, но двух человек спасти не удалось. Третьего пострадавшего увезли в больницу с термическими ожогами. Погибшие работали помощниками бурильщика.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). Причина возгорания выясняется, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

Главное сегодня

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
В США назвали главное достижение Путина за 20 лет
Количество пострадавших в ДТП под Псковом выросло до 21 человека
Глава МВД Казахстана назвал основные версии крушения самолета
Захарова назвала вызов посла РФ в МИД Польши "попыткой переиграть ситуацию"