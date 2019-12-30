На Ямале после гибели рабочих на месторождении завели уголовное дело

В Ямало-Ненецком автономном округе идет расследование гибели вахтовиков из-за пожара на Восточно-Таркосалинском месторождении.

По данным следствия, инцидент случился 27 декабря около 23 часов по местному времени. На скважине Восточно-Таркосалинского месторождения загорелась техника и оборудование. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Ямало-ненецкому автономному округу. Как писала "РГ" ранее, огонь быстро потушили охранники предприятия, но двух человек спасти не удалось. Третьего пострадавшего увезли в больницу с термическими ожогами. Погибшие работали помощниками бурильщика.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). Причина возгорания выясняется, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.