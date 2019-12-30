На Урале продавщица напала с ножом на клиента бара-магазина

В Краснотурьинске 29 декабря продавщица бара-магазина нанесла четыре удара ножом посетителю.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил "РГ" данную информацию, отметив, что женщина на тот момент была в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший мужчина сейчас лежит без сознания в больнице.

- Молодой человек, получивший ножевые ранения, находится в тяжелом состоянии. Против женщины уже возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), в 2005 году ей давали условный срок по этой же статье, - сообщил Горелых.

Известно, что продавщица в злополучный вечер выпивала в баре вместе с 24-летней дочерью, которая в отличие от матери не была ранее судима. Клиент магазина оказался знакомым женщин. Причиной нападения стал давний конфликт в их отношениях. В соцсетях местный житель выложил запись с камер видеонаблюдения и объяснил, что молодому человеку наносили удары ножом в спину, пока зачинщицу не удалось оттащить.