Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
30.12.2019,  
11:54
Текст:  Антон Валагин

СМИ назвали первого покупателя Су-57

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Алжир станет первым иностранным покупателем российского истребителя пятого поколения Су-57.

Констракт на поставку 14 самолетов уже подписан, пишет портал Menadefense. Также ВВС Алжира заказали по 14 бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35. Заключен еще один контракт - на поставку в будущем двух эскадрилий истребителей по мере естественного выхода из состава ВВС нынешних самолетов.

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
На атомных подлодках "Борей" установили осиновые бани

Переговоры о закупке Су-34 и Су-35 велись долгое время и сопровождались дебатами в алжирском правительстве на тему, что лучше: купить побольше уже знакомых Су-30, заказать новые самолеты российского производства или обратиться к другой стране. Однако усиление ВВС Марокко целым полком истребителей F-16 Viper и появление у Италии самолетов пятого поколения F-35 подтолкнули алжирские власти к принятию решения.

Су-57 был тщательно изучен во время визита алжирской делегации на МАКС-2019, а представитель страны стал одним из немногих иностранцев, кому довелось опробовать машину на тренажере.

Поставки должны быть завершены в 2025 году - к тому времени алжирская армия развернет две эскадрильи Су-30МКА, одну МиГ-29М2, одну Су-35, одну Су-57, две эскадрильи модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24 и одну Су-34. Переучивать пилотов на новую технику станут на российских же Як-130.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
истребители
Фото: Пресс-служба ЗВО по Балтфлоту
На новом тральщике "Владимир Емельянов" подняли военно-морской флаг 28.12.2019
Масштабные поставки Су-57 в войска начнутся в 2020 году 26.12.2019
Охоту истребителя за беспилотником сняли на видео 23.12.2019
оружейный рынок
Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России
Началось создание деталей для опытных образцов бомбардировщика ПАК ДА 28.12.2019
Турция может приобрести дополнительную партию С-400 27.12.2019
Дайте пострелять: за рубежом заинтересовались винтовкой ORSIS-375CT 26.12.2019
ВВС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Завершаются госиспытания модернизированного танка Т-90М "Прорыв" 28.12.2019
Впечатляющую выставку боевых дронов КНР сняли из космоса 09.12.2019
Беспилотник США над Ливией сбили по ошибке 26.11.2019