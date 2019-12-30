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30 декабря 2019 г.

Закон Томской области от 25 декабря 2019 года № 156-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Дата подписания 25 декабря 2019 г.
Опубликован 30 декабря 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Принят Законодательной Думой Томской области 24 декабря 2019 года (постановление № 2062)

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 19 517 860,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 18 638 236,3 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 823 346,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 19 517 860,8 тыс. рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 20 687 799,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 19 757 188,0 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 872 775,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 21 815 275,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 20 830 641,9 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 920 195,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 20 687 799,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 21 815 275,6 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить в бюджете Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов поступление доходов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 6. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Фонда в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на финансовое обеспечение расходных обязательств Томской области, возникающих при осуществлении переданных полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Нормированный страховой запас

Установить, что:

1. В составе расходов бюджета Фонда в 2020 году формируется нормированный страховой запас в сумме 2 137 198,5 тыс. рублей (в том числе за счет остатка средств нормированного страхового запаса по состоянию на 1 января 2020 года), в том числе на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в сумме 61 782,8 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда в 2020 году направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории Томской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Томской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

1. Установить, что погашение кредиторской задолженности в сфере обязательного медицинского страхования производится за счет и в пределах средств, предусмотренных на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования.

2. Утвердить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Томской области, на 2020 год в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию из бюджета Фонда по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин


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Приложения к закону
(pdf, PDF, 710 Кб)