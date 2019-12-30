У МиГ-35 будет новая кабина

Экспортный вариант истребителя МиГ-35 получит новую кабину и радар с активной фазированной антенной решеткой. Также будет изменена геометрия планера.

- Мы уже ведем переговоры с зарубежными партнерами о поставках истребителя, - рассказал РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

МиГ-35 является дальнейшим развитием известного во всем мире семейства МиГ-29. Новый истребитель получил более мощные двигатели, штангу дозаправки в воздухе и оборудование, позволяющее передавать топливо другим самолетам. Система управления оружием позволяет применять все современные и перспективные бомбы и ракеты - их на девяти точках подвески можно разместить до шести тонн.

Экспортную версию самолета оснастят радаром с АФАР, способным одновременно сопровождать до 30 воздушных целей.