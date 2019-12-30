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30.12.2019,  
15:08
Текст:  Антон Валагин

У МиГ-35 будет новая кабина

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Экспортный вариант истребителя МиГ-35 получит новую кабину и радар с активной фазированной антенной решеткой. Также будет изменена геометрия планера.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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- Мы уже ведем переговоры с зарубежными партнерами о поставках истребителя, - рассказал РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

МиГ-35 является дальнейшим развитием известного во всем мире семейства МиГ-29. Новый истребитель получил более мощные двигатели, штангу дозаправки в воздухе и оборудование, позволяющее передавать топливо другим самолетам. Система управления оружием позволяет применять все современные и перспективные бомбы и ракеты - их на девяти точках подвески можно разместить до шести тонн.

Экспортную версию самолета оснастят радаром с АФАР, способным одновременно сопровождать до 30 воздушных целей.

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