В Роскачестве объяснили, как выбрать консервы к новогоднему столу

Специалисты Роскачества дали советы по выбору рыбных консервов для праздничного стола.

Первым делом рекомендуется изучить срок и условия хранения консервов, дату производства. А также оценить, соблюдаются ли условия хранения в торговом зале.

Самые вкусные консервы сделаны из свежевыловленной рыбы. Путина лосося на Дальнем Востоке, к примеру, идет с июля по октябрь, поэтому лучше всего покупать консервы из этой рыбы, изготовленные в этот период. Если они закатаны в другое время, значит, сделаны из мороженного сырья.

Или другой пример - "Сайра тихоокеанская натуральная". В Тихом океане сайра добывается в нашей стране в районе южных Курильских островов. И если производитель консервов расположен там же, значит, они сделаны из свежей рыбы. А если в другом месте, то, скорее всего, - из замороженной.

Если банка вздулась, такие консервы есть нельзя, предупреждают в Роскачестве.

Белковый налет (творожистый осадок на поверхности рыбы) может говорить о том, что для приготовления консервов использовалось не безупречно свежее или неправильно замороженное сырье. Впрочем, для потребителя это неопасно.

Если консервы имеют кислый запах и вкус, томатный соус побледнел и "тянется нитками", то, возможно, был нарушен режим охлаждения консервов после стерилизации. В этом случае есть их нельзя.

Повышенный водный отстой возникает при применении задержанного сырья, из-за нарушения режима тепловой обработки. Для потребителей это тоже не опасно.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.