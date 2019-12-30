В совершенствовании системы глобального управления Китай не только идеолог, но и действующая сила

В последние годы под влиянием антиглобализации и проблем в мировой экономке международному сообществу все труднее находить общий язык. Причина в том, что система управления глобальной экономкой не адаптируется к изменению международной структуры, не соответствует требованиям коллективного подъема новых развивающихся экономических субъектов и увеличения их прав голоса - представленность и справедливость данной системы оказываются недостаточны. А также в том, что система и правила мирового управления, созданные Западом после Второй мировой войны, все больше расходятся с современными реалиями. При этом для обеспечения своей гегемонии некоторые западные страны принимают меры по гонению и сдерживанию в отношении новых развивающихся стран. Они отказываются взять на себя должную международную ответственность, в результате чего глобальное управление попало в тяжелое положение.

В последние годы, исходя из защиты своих прав и интересов, обеспечения общих интересов международного сообщества, Китай активно принимает участие в преобразовании механизма глобального управления. Пекин выдвинул ряд концепций и планов действия. Цель Китая заключается в формировании системы глобального управления, характеризующейся совместным осуждением, совместным строительством и совместным использованием, и в содействии формированию сообщества единой судьбы человечества.

В процессе преобразования каркаса глобального управления Китай выступает активным участником. С выдвижения 6 лет назад проекта "Один пояс и один путь" до создания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, с сокращения энергопотребления и выбросов загрязняющих веществ до содействия реформам ведущих многосторонних организаций, Китай, прилагая огромные усилия, непрерывно придает импульс стабильному развитию всего мира.

По состоянию на конец октября 2019 года, Китай подписал 197 договоров о сотрудничестве в рамках "Одного пояса и одного пути" со 137 странами и 30 международными организациями. В докладе Всемирного банка за июнь говорится, что благодаря "Одному поясу и одному пути" объем глобальной торговли может увеличатся на 6,2 процента, объем товарооборота его участников может расти на 9,7 процента, глобальные доходы - на 2,9 процента. Очевидно, что на фоне замедления роста глобальной экономки "Один пояс и один путь" играет важную роль в содействии международной торговле и инвестированию.

В ходе участия в преобразовании системы глобального управления Китай идет в ногу со временем и уделяет большое внимание инновациям. Именно благодаря этому мнение китайских партнеров учитывает интересы разных стран и регионов, поэтому получает поддержку и высокую оценку со стороны международного сообщества.